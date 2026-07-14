Сергей Разумовский

Бывший вингер Полесье Алексей Гуцуляк не планирует продолжать карьеру в Саудовской Аравии. Как сообщает «Футбол 24», несмотря на финансовую привлекательность такого варианта, 28-летний украинский футболист не рассматривает переезд в эту страну.

С 1 июля Гуцуляк находится в статусе свободного агента после завершения сотрудничества с житомирским клубом. При выборе новой команды он ориентируется не только на спортивные и финансовые условия, но и на бытовые факторы. Одним из ключевых критериев для футболиста является город, в котором он будет жить во время выступлений за новый клуб.

По данным источника, именно условия жизни стали главной причиной, почему Гуцуляк не хочет переходить в клуб из Саудовской Аравии. Украинский вингер не желает жить в стране с достаточно жесткими общественными ограничениями, даже если местные клубы потенциально могут предложить ему выгодный контракт.

В то же время финансовая составляющая также остается важной для игрока. Сообщается, что Гуцуляк рассчитывает на зарплату около 1,5 миллиона евро в год в новом клубе. Именно этот уровень дохода является одним из главных ориентиров для футболиста во время переговоров с потенциальными работодателями.

Ранее сообщалось, что интерес к Гуцуляку проявляют Маккаби Хайфа, один из клубов чемпионата Бельгии, а также команды из Турции и арабского мира. Статус свободного агента делает украинца привлекательным вариантом на трансферном рынке, ведь клубам не нужно платить компенсацию за его переход.

Алексей Гуцуляк выступал за Полесье с лета 2024 года, когда перешел в житомирский клуб из Днепра-1. За два сезона в составе команды он провел 65 матчей, забил 20 голов и отдал 10 результативных передач.

1 июля 2026 года футболист объявил о завершении сотрудничества с Полесьем. Теперь он находится в поисках нового клуба, но, по информации источника, саудовское направление не входит в его планы.