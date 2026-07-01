Павел Василенко

Вингер сборной Украины Алексей Гуцуляк сообщил о завершении выступлений за Полесье. 28-летний футболист опубликовал прощальный пост в инстаграме, поблагодарив клуб, партнеров и президента Геннадия Буткевича.

В житомирский клуб Гуцуляк перешел летом 2024 года из Днепра-1. После трансфера он подписал с Полесьем контракт, рассчитанный на два сезона.

За два года вингер провел 65 матчей во всех турнирах. За это время украинец записал на свой счет 20 забитых мячей и 10 результативных передач.

Зимой 2026 года Гуцуляка перевели в команду U-19. Впоследствии президент Полесья Геннадий Буткевич сообщил о возвращении вингера в тренировочный лагерь основной команды.

По словам Буткевича, такое решение было принято, чтобы футболист получил надлежащую подготовку и смог помочь сборной Украины в будущих матчах.