Игрок сборной Украины покинул Полесье
Футболист получил статус свободного агента
около 2 часов назадПодписаться в
Вингер сборной Украины Алексей Гуцуляк сообщил о завершении выступлений за Полесье. 28-летний футболист опубликовал прощальный пост в инстаграме, поблагодарив клуб, партнеров и президента Геннадия Буткевича.
В житомирский клуб Гуцуляк перешел летом 2024 года из Днепра-1. После трансфера он подписал с Полесьем контракт, рассчитанный на два сезона.
За два года вингер провел 65 матчей во всех турнирах. За это время украинец записал на свой счет 20 забитых мячей и 10 результативных передач.
Зимой 2026 года Гуцуляка перевели в команду U-19. Впоследствии президент Полесья Геннадий Буткевич сообщил о возвращении вингера в тренировочный лагерь основной команды.
По словам Буткевича, такое решение было принято, чтобы футболист получил надлежащую подготовку и смог помочь сборной Украины в будущих матчах.