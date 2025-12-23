Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола инициировал продление контракта центрального защитника команды Йошко Гвардиолы.

23-летний хорват в этом сезоне регулярно выходит в основе в паре с Рубеном Диашем. Клуб планирует закрепить его как ключевого игрока на долгосрочную перспективу и рассматривает подписание нового соглашения уже в этом сезоне.

Действующий контракт Гвардиолы рассчитан до 2028 года, но ожидается его продление с возможным увеличением зарплаты.

В нынешнем сезоне Йошко стал одним из самых востребованных игроков Манчестер Сити, проведя 20 матчей во всех турнирах, забив два гола и отдав четыре результативные передачи.

