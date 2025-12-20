Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился своим мнением о текущих возможностях своей команды в Лиге чемпионов. По словам испанского специалиста, на нынешнем этапе горожане не способны на равных бороться с сильнейшими клубами континента за главный европейский трофей.

С нашим нынешним уровнем мы пока не можем побеждать, доходя до решающих стадий Лиги чемпионов, играя с Баварией, ПСЖ, Арсеналом, Ливерпулем, Барселоной, Реалом — со всеми большими клубами. Нет.

Наша команда дважды играла в финалах Лиги чемпионов. Я четыре раза выигрывал этот турнир как тренер и как футболист. Я знаю, что для этого нужно.

Но я предпочитаю находиться в таком положении сейчас, а не в феврале, марте или апреле, потому что верю, что наша команда способна достичь большего, — цитирует тренера City Xtra в социальной сети X.