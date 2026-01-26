Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола фактически сделал замечание в адрес травмированных футболистов своей команды, комментируя сложную кадровую ситуацию в клубе.

Испанский специалист упомянул слова своего наставника Йохана Кройфа.

У нас невероятные врачи и физиотерапевты, которые работают 24 часа в сутки. Я верю Йохану Кройфу – моему наставнику, моему кумиру, моему всему. Он сказал мне: когда игрок не хочет быть травмированным, он не будет травмированным.

Есть моменты, когда просто не везет. Но когда ты в отличной форме и не хочешь получить травму, ты её не получишь. К сожалению, сейчас у нас много таких случаев – в этом и заключается наша проблема, – передает слова Гвардиолы Goal.