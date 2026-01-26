Гвардиола: «Когда игрок не хочет быть травмированным, он не будет травмированным»
Испанский тренер прокомментировал ситуацию с большим количеством травм в Манчестер Сити
около 1 часа назад
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола фактически сделал замечание в адрес травмированных футболистов своей команды, комментируя сложную кадровую ситуацию в клубе.
Испанский специалист упомянул слова своего наставника Йохана Кройфа.
У нас невероятные врачи и физиотерапевты, которые работают 24 часа в сутки. Я верю Йохану Кройфу – моему наставнику, моему кумиру, моему всему. Он сказал мне: когда игрок не хочет быть травмированным, он не будет травмированным.
Есть моменты, когда просто не везет. Но когда ты в отличной форме и не хочешь получить травму, ты её не получишь. К сожалению, сейчас у нас много таких случаев – в этом и заключается наша проблема, – передает слова Гвардиолы Goal.
На данный момент Манчестер Сити занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги и отстает от лидера чемпионата Арсенала на четыре очка. В субботу, 24 января, Манчестер Сити обыграл Вулверхэмптон.
