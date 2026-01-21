Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд прокомментировал поражение от Буде-Глимт со счетом 1:3 в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Я беру на себя всю ответственность, так же, как и Родри, Джиджо Доннарумма, Тиджани Рейнджерс, все опытные игроки. Я не хочу никого обвинять, но нам нужно брать на себя больше ответственности, потому что этого недостаточно. Мы Манчестер Сити, мы не можем не побеждать, так не должно быть.

У меня нет ответов. Я беру на себя всю ответственность за то, что не смог забить. Я прошу прощения у всех, у каждого болельщика Ман Сити, у каждого фаната, который приехал в Буде, потому что это позор. Честно говоря, я не знаю, что сказать, потому что у меня нет ответов. Я могу лишь сказать, что мне жаль.

Я не хочу говорить о том, что я чувствую, или что-то подобное. Я делаю все, что в моих силах, когда выхожу на поле, а выхожу я довольно часто, потому что мы проводим невероятное количество матчей. Я стараюсь делать максимум, это моя работа, и я постараюсь подготовиться к следующей игре, ведь уже через четыре дня будет еще один матч. Мы должны попытаться исправиться, — сказал Холанд в эфире TNT Sports.