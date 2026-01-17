Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от центрального матча 22-го тура АПЛ против Манчестер Юнайтед. Его слова приводит пресс-служба клуба.

Когда у вас нет информации, лучше сосредоточиться на себе. В игре, которую мы недавно провели против Челси с их новым тренером, первая половина была совершенно другой, чем вторая. Вот почему нужно сосредоточиться на себе.

Вы можете посмотреть, что он делал в Мидлсбро или в первой части сезона в Манчестер Юнайтед, но тактика зависит от игроков, а состав команды будет другим, чем в Мидлсбро. Поэтому я не знаю, что они собираются делать, - рассказал Гвардиола.