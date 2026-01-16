Нападающий Манчестер Сити Омар Мармуш может сменить клуб до закрытия зимнего трансферного окна. По информации TEAMtalk, в услугах египтянина серьезно заинтересован Тоттенхэм, а переговоры между клубами уже находятся на продвинутой стадии.

Основным фактором в возможном переходе может стать желание самого игрока, ведь Мармуш готов покинуть «горожан» уже в этом месяце. Напомним, что он перешел в Манчестер Сити год назад из Айнтрахта за 75 миллионов евро, а контракт рассчитан до лета 2029 года.

Однако закрепиться в основном составе Пепа Гвардиолы форварду пока что не удалось. В этом сезоне Мармуш сыграл 15 матчей во всех турнирах, отметившись одним забитым голом и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Ман Сити и Ливерпуль нашли замену своим главным тренерам.