Гвардиола оценил состояние травмированных игроков Ман Сити
С Форест они не помощники
около 1 часа назад
Хосеп Гвардиола / Фото - Getty Images
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола высказался о кадровой ситуации перед игрой 18 тура АПЛ против Ноттингем Форест. Его слова приводит пресс-служба клуба.
В клубном лазарете находятся Родри, Жереми Докю и Джон Стоунз.
Родри намного, намного лучше. Будет ли он доступен, мы решим сегодня. Доку и Джон еще не готовы, но скоро они вернутся, - рассказал Гвардиола.
Матч Манчестер Сити - Ноттингем Форест состоится в субботу, 27 декабря. Начало - в 14:30.