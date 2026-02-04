Гвардиола осторожно высказался о шансах Ман Сити выйти в финал Кубка английской лиги
около 3 часов назад
Хосеп Гвардиола / Фото - Getty Images
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от ответного матча полуфинала Кубка английской лиги против Челси. Его слова приводит пресс-служба клуба.
У нас есть шанс выйти в пятый финал за 10 лет. Я прекрасно знаю Эдди, когда мы играли против Ньюкасла. Это команда уровня Лиги чемпионов, и мы должны быть готовы. Сыграть в свой футбол для наших фанатов и попытаться попасть на «Вембли»
в марте, - рассказал Гвардиола.
В первом матче Манчестер Сити обыграл Ньюкасл на его поле (2:0).
Победитель этой пары сыграет в финале Кубка английской лиги с Арсеналом.