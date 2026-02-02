Родри: «Манчестер Сити слишком часто побеждает, и люди не хотят, чтобы мы выигрывали, но арбитр должен быть нейтральным»
Полузащитник горожан отреагировал на спорный эпизод в матче с Тоттенхэмом
около 1 часа назад
Полузащитник Манчестер Сити Родри выразил недовольство судейским решением в матче 24-го тура английской Премьер-лиги против Тоттенхэма, который завершился вничью 2:2.
Ключевым стал эпизод на 53-й минуте, когда Доминик Соланке открыл счет за лондонцев. Перед ударом по воротам форвард Тоттенхэма ударил защитника Манчестер Сити Марка Гехи сзади по ногам. Несмотря на это, арбитр и система VAR засчитали гол, посчитав, что нападающий играл в мяч.
Он ударил его по ноге. Это абсолютно очевидно. Чистый фол. Но это уже не первый такой случай. Подобное происходило в двух или трех матчах с нашим участием. Честно говоря, я не понимаю, почему так происходит.
Я понимаю, что Манчестер Сити слишком часто побеждает и люди не хотят, чтобы мы выигрывали, но судья должен быть нейтральным. Это несправедливо, — приводит слова Родри Daily Mail.
