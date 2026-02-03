Испанский наставник Хаби Алонсо попал в поле зрения двух ведущих клубов Английской Премьер-лиги, сообщает Fichajes.

По данным источника, 43-летний тренер привлек внимание Манчестер Сити и Ливерпуля, которые ведут борьбу за его назначение на должность главного тренера. Пеп Гвардиола назвал Алонсо своим идеальным преемником.

Последним клубом, где работал Алонсо, был мадридский Реал. Испанец покинул команду после того, как «сливочные» под его руководством проиграли Барселоне в Суперкубке Испании.

Ранее Гвардиола оценил ничью Манчестер Сити с Тоттенхэмом.