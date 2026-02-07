Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился своим мнением о Ливерпуле накануне очного противостояния команд в чемпионате Англии. Слова испанского специалиста приводит ВВС.

«Ливерпуль — всегда сложный соперник. Это тяжёлое место и стадион, особенно с учётом качества их игроков и тренеров. Да, нам будет трудно. Они остаются исключительной командой. Топ-тренер и исключительная команда, без сомнения.

У всех команд бывают тяжёлые периоды, даже у лучших. Это часть футбола. Мы тоже через это проходили. Но это не определяет их уровень. Ливерпуль очень силён, особенно в последнее время», – сказал Гвардиола.