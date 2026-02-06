Мадридский Реал проявляет интерес к атакующему полузащитнику Манчестер Сити Филу Фодену, рассматривая англичанина как возможное усиление линии атаки. При этом позиция действующих чемпионов Англии остается очень жесткой, так как клуб не планирует расставаться со своим воспитанником и намерен предложить ему новый долгосрочный контракт, который внутри Манчестер Сити называют пожизненным.

London Evening Standard отмечает, что в случае готовности Ман Сити к переговорам потенциальная стоимость трансфера Фодена может достигать 180–200 миллионов евро. В мадридском клубе также учитывают фактор близкой дружбы полузащитника с Джудом Беллингемом, который теоретически может повлиять на решение игрока.

Фоден представляет Манчестер Сити с юных лет и за это время провел 353 матча во всех турнирах, записав на свой счет 110 голов и 65 ассистов. Его нынешний контракт с клубом рассчитан до 2027 года.

