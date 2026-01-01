Гвардиола: «Сандерленд проводит невероятный сезон»
Ман Сити давно не гостил на Вирсайде
18 минут назад
Хосеп Гвардиола / Фото - Getty Images
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча 20 тура АПЛ против Сандерленда. Его слова приводит Manchester Evening News.
Мы встречались несколько недель назад. Сандерленд проводит невероятный сезон. После повышения в классе можно продолжать играть тем же составом или сделать то, что сделали они - взять 14 новых игроков, - и это нелегко адаптироваться, но Режис (Ле Бри) справился с этим очень хорошо. Они сильны, я помню, когда я впервые поехал в Вирсайд, болельщики были невероятные. Они побеждали Ньюкасл и Астон Виллу, Арсенал не смог выиграть..., - вспоминает Гвардиола.