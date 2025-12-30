Ноттингем Форест инициировал официальный запрос на прослушивание переговоров судейской бригады VAR после матча английской Премьер-лиги против Манчестер Сити, который состоялся 27 декабря и завершился поражением лесников со счетом 1:2.

В клубе остались недовольны работой главного арбитра встречи Роба Джонса, сообщает BBC. Руководство Ноттингем Форест серьезно рассматривает возможность подачи формальной жалобы на судейство.

С соответствующим обращением клуб обратился к Профессиональной ассоциации арбитров матчей PGMOL, попросив предоставить доступ к переговорам между арбитрами на поле и командой видеоассистентов.

Главный тренер команды Шон Дайч убежден, что решающий гол Райана Шерки на 83-й минуте должен был быть отменен из-за фола на Моргане Гиббс-Уайте. Также наставник считает, что после перерыва арбитр должен был показать защитнику Манчестер Сити Рубену Диашу вторую желтую карточку.