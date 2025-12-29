Ман Сити завершает сделку по трансферу лидера Борнмута
Экс-одноклубник Заборного - в шаге от перехода
41 минуту назад
Егор Ярмолюк против Антуана Семеньо / Фото - Getty Images
Представители Антуана Семеньо посетили Манчестер в понедельник, поскольку Манчестер Сити приближается к подписанию контракта с форвардом Борнмута, сообщает Sly Sports.
На сегодняшний день горожане сделали единственное официальное предложение, несмотря на интерес со стороны Ливерпуля, Манчестер Юнайтед, Челси и Тоттенхэма.
Ожидается, что ганец согласится на долгосрочный контракт, а сделка будет закрыта до начала трансферного окна, активировав клаузулу в контракте Антуана, которая составляет 65 миллионов евро.
Семеньо в текущем сезоне отыграл за Борнмут 17 матчей: 8 голов, 3 ассиста.