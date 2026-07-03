Павел Василенко

Юлиана Нагельсманна уволили с поста главного тренера сборной Германии. Сенсационное возвращение Юргена Клоппа к работе всё ближе.

Германия уже завершила своё участие на чемпионате мира-2026. После побед над Кюрасао (7:1) и Кот-д'Ивуаром (2:1), она проиграла Эквадору (1:2) и Парагваю (1:1, по пенальти – 3:4).

В результате, Нагельсманн был уволен с поста главного тренера сборной Германии. В пятницу было опубликовано заявление по этому поводу, подтверждающее недавние спекуляции.

Нагельсманн попросил об освобождении от своих обязанностей в разговоре с президентом федерации Берндом Ноендорфом. Его помощники, Беньямин Глюк и Беньямин Гюбнер, также ушли вместе с ним.

«Я хотел бы поблагодарить свой персонал и всех, кто нас поддерживал, и прежде всего игроков, с которыми я имел честь работать в атмосфере взаимного доверия. Особая благодарность также нашим болельщикам: вы поддерживали нас, вы доверяли нам, вы давали нам энергию даже в трудные моменты. Я искренне извиняюсь и глубоко сожалею, что мы вас подвели и не смогли подарить вам больше бессонных ночей на чемпионате мира. Вы заслуживали на гораздо больше», – сказал он.

Одновременно было объявлено, что федерация намерена начать переговоры с Юргеном Клоппом. Клопп выразил готовность занять этот пост. Это означало бы его возвращение к тренерской работе.

Клопп ранее работал в Майнце, Боруссии Дортмунд и Ливерпуле. Он оставил тренерскую карьеру в 2024 году, чтобы стать директором по международным связям в Red Bull.