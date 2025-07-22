Михаил Цирук

В четверг, 24 июля, донецкий Шахтер проведет первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы против стамбульского Бешикташа. Исторически соперники из этой страны чрезвычайно удобны для "горняков", ведь в противостояниях с ними оранжево-черные имеют просто невероятную статистику.

В восьми противостояниях с турками дончане одержали семь побед, ни разу не проиграли и пропустили всего один гол. Конечно, всё это не означает, что будущее противостояние с Бешикташем также сложится для представителя Украины позитивно, однако сохранить идеальные цифры в истории встреч с турецкими соперниками всё же хотелось бы. А пока предлагаем вспомнить, как Шахтер шел к таким показателям.

Сивасспор - Шахтер 0:3. 20.08.2009

Первая встреча Шахтера с турками состоялась в плей-офф квалификации Лиги Европы 2009/10, и, как и абсолютное большинство таких матчей, вышла очень легкой, ведь действующий обладатель Кубка УЕФА просто не заметил своего соперника. В первом матче на выезде "горняки" одержали разгромную победу благодаря голам Гая, Ильсиньо и Кобина.

Шахтер - Сивасспор 2:0. 25.08.2009

А в Донецке украинский клуб добил соперника еще одной уверенной победой. В этот раз голами отметились Жадсон и Луис Адриано, и оба мяча были забиты с пенальти. Успех с общим счетом 5:0 позволил подопечным Мирчи Луческу пробиться в групповой этап, однако турнирный путь команды в том сезоне был не слишком длинным. Уже в 1/16 финала "горняки" уступили Фулхэму (1:2; 1:1).

Фенербахче - Шахтер 0:0. 28.07.2015

Единственный случай в истории, когда Шахтер не сумел обыграть Фенербахче, произошел на старте сезона 2015/16. В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов дончане встречались со стамбульским Фенербахче, и первый поединок на поле соперника завершился безголевой ничьей.

Шахтер - Фенербахче 3:0. 05.08.2015

Однако в ответном матче украинский клуб не оставил сопернику никаких шансов. Точные удары Гладкого, Срны и Тейшейры вывели дальше именно оранжево-черных, а в целом тот евросезон оказался для Шахтера очень успешным и завершился на стадии полуфинала Лиги Европы.

Истанбул Башакшехир - Шахтер 1:2. 18.08.2016

Свои единственные мяч в официальных поединках с турецким клубом Шахтер пропустил в первой игре плей-офф квалификации Лиги Европы против Истанбула Башакшехир. Однако это не помешало "горнякам" одержать победу. Автогол соперника и точный удар Виктора Коваленко позволили команде подходить ко второму матчу с уверенностью.перевагою.

Шахтер - Истанбул Башакшехир 2:0. 25.08.2016

Не обошлось без автогола турецкой команды и в ответном матче, ведь первый мяч горняков снова случился с помощью соперника. А ближе к завершению встречи Башакшехир окончательно добил Марлос, который реализовал пенальти и поставил уверенную точку на пути своей команды к групповому этапу.

Коньяспор - Шахтер 0:1. 15.09.2016

Но на этом турецкие приключения Шахтера в сезоне 2016/17 не завершились, ведь на групповом этапе на горняков еще ждали две встречи с Коньяспором. Первая победа на поле соперника была, пожалуй, самой трудной из всех побед над турками. Оранжево-черные не могли прорвать оборону соперника целых 76 минут, пока это не удалось благодаря голу Факундо Феррейры.

Шахтер - Коньяспор 4:0. 24.11.2016

А вот во второй игре с этим соперником Шахтер вдоволь повеселился. Первый гол турецкий оппонент снова забил себе сам, а далее отличились Дентиньо, Эдуардо и Бернард. В итоге донецкие уверенно преодолели групповой этап, однако прекратили выступления в Лиге Европы уже на первой стадии плей-офф, уступив испанской Сельте (1:0; 0:2).

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