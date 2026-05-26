Сергей Разумовский

Киевское Динамо утратило возможность попасть в число сеяных команд во втором раунде квалификации Лиги Европы. Для того, чтобы украинский клуб получил более выгодный статус перед жеребьёвкой, должны были одновременно осуществиться два необходимых сценария.

Первым условием было то, что Маккаби из Тель-Авива не должен был побеждать в финале Кубка Израиля, где его соперником был Хапоэль Беэр-Шева. Вторым необходимым результатом было поражение Пафоса в финале Кубка Кипра в матче против Аполлона, который должен состояться 29 мая.

Впрочем, уже первое из этих условий не сбылось. Маккаби Тель-Авив одержал победу над Хапоэлем Беэр-Шева в финале национального кубка (2:1), и именно этот результат окончательно лишил Динамо шансов оказаться среди сеяных команд во втором квалификационном раунде Лиги Европы. Таким образом, киевляне получат статус несеяных, а это означает потенциально более сложную жеребьёвку и более серьёзного соперника уже на раннем этапе отбора.

Из-за этого круг возможных оппонентов для Динамо выглядит довольно непростым. Среди потенциальных соперников киевского клуба во втором квалификационном раунде Лиги Европы на данный момент фигурируют:

Бенфика (Португалия)

Ференцварош (Венгрия)

Виктория Пльзень (Чехия)

Мидтьюлланн (Дания)

ПАОК (Греция)

Карабах (Азербайджан)

Андерлехт (Бельгия)

Маккаби Тель-Авив (Израиль)

Шериф (Молдова) или Пафос (Кипр).

Итак, Динамо уже точно не будет иметь преимущества посева в Q2 Лиги Европы, а имя конкретного соперника украинская команда узнает 17 июня, когда состоится жеребьёвка.

