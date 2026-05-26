Владимир Кириченко

Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен на YouTube-канале iFL TV поделился мыслями о возможном поединке обладателя титулов WBC, WBA и IBF украинца Александра Усика (25-0, 16 KO) против временного чемпиона WBC немца Агита Кабаэля (27-0, 19 KO).

«Бой должен состояться в Германии, потому что там можно распродать стадион – мы показали это в январе. Билеты на арену были распроданы за день, и мы были очень счастливы. Мы могли распродать её трижды. Так что бой против Усика может быть масштабным. И также много украинцев проживает в Германии».

Какой срок для этого у Фрэнка?

«Нужно действовать быстро. Мы хотим организовать бой осенью. Это ужасно хороший бой. И будет интересно увидеть теперь Усика. Как я уже говорил, я очень восхищаюсь им. Было бы интересно посмотреть на него. Он выглядел не так уверенно. Он просто казался немного медленным.

Но посмотрите, это как Тайсон в бою за Нганну. Он никогда не жаловался, но выглядел нехорошо. Я считаю, что это из-за его подготовки. И ему понадобилось около пяти-шести раундов, чтобы прийти в себя. И я думаю, что в этом бою он не мог разобраться с собой до нокдауна, потому что проигрывал».

Ранее Кабаэль неоднократно заставлял Усика принять предложение на очный поединок.