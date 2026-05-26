Владимир Кириченко

Украинский нападающий Жироны Владислав Ванат для Динамомания прокомментировал информацию о том, что он продолжит карьеру в Вильярреале.

«На данный момент никаких контактов с «Вильярреалом» не было, и на данный момент я туда не перехожу. Если мой агент присутствует на игре «Вильярреала» – это не означает, что он ведет какие-либо переговоры».

Вчера появилась информация, что 24-летний форвард покинет Жирону, которая вылетела в Сегунду, и станет игроком Вильярреала, который завершил сезон Ла Лиги на третьем месте.

В материале с комментарием футболиста источник также обнародовало фото со страницы в Instagram менеджера агентства ProStar Александра Карпова, на котором он вместе с тренером Вильярреала Марселино. Это фото было опубликовано в профиле Карпова около недели назад.

Напомним, Марселино покинет «желтую субмарину» летом.

В кампании-2025/26 Ванат провёл за Жирону 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал две результативные передачи.