В мадридском Реале возникли сомнения относительно уровня игры Трента Александер-Арнольда после его перехода из Ливерпуля. Как сообщает Diario Que, основное беспокойство вызывает его игра в обороне — в частности, в дуэлях один на один.

Хотя англичанин успел записать на свой счет две результативные передачи в пяти матчах Клубного чемпионата мира, этого оказалось недостаточно. Реал завершил турнир на стадии полуфинала, уступив ПСЖ с счетом 0:4.

Напомним, мадридский клуб приобрел Александер-Арнольда всего за 10 миллионов евро — контракт футболиста с Ливерпулем истекал в июне.