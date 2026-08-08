Сергей Разумовский

Нападающий Барселоны Ферран Торрес достиг принципиальной договоренности с ПСЖ, за который выступает украинец Илья Забарный, по условиям личного контракта. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, 26-летний испанец согласился подписать с французским клубом четырехлетнее соглашение. Теперь для завершения трансфера сторонам необходимо согласовать все детали между Барселоной и ПСЖ.

Переговоры между клубами продолжаются уже несколько дней. Они проходят в конфиденциальном формате с участием спортивного директора каталонцев Деку и советника парижан Луиса Кампоса.

Все стороны заинтересованы в том, чтобы завершить переход к следующей среде. Позиции Барселоны и ПСЖ в настоящее время близки, поэтому окончательная договоренность может быть достигнута уже в ближайшие дни.

Ожидается, что французский клуб заплатит за испанского форварда около 50 миллионов евро. В настоящее время представители команд согласовывают окончательную сумму трансфера, а также бонусы, которые могут быть предусмотрены соглашением.

Ранее сообщалось, что Барселона рассчитывает получить за Торреса не менее 55 миллионов евро. В то же время действующий контракт нападающего с каталонским клубом рассчитан еще на один год, что может повлиять на позицию сторон во время переговоров.

В прошлом сезоне Торрес провел 49 матчей за Барселону во всех турнирах. На его счету 21 гол и три результативные передачи. Также форвард выступал за сборную Испании на чемпионате мира-2026. По итогам турнира испанцы одержали победу, а Торрес забил решающий мяч в финальном матче против Аргентины в дополнительное время.