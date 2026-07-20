Сергей Разумовский

В ночь на 20 июля нападающий сборной Испании Ферран Торрес был признан лучшим игроком финального матча чемпионата мира-2026 против Аргентины. Решающий поединок завершился победой испанской команды со счётом 1:0 после дополнительного времени.

26-летний форвард получил награду лучшему игроку финала по версии ФИФА. Победителя определяли болельщики путём голосования на официальном сайте организации.

Именно Торрес стал главным героем финального матча. Испанский нападающий забил единственный гол в матче на 106-й минуте, уже в начале второго дополнительного времени. Этот мяч оказался победным и принёс сборной Испании титул чемпиона мира.

Интересно, что Ферран начал финал на скамье запасных. На поле он вышел лишь на 62-й минуте, однако сумел существенно повлиять на ход игры и стать футболистом, решившим судьбу трофея.

Для Торреса этот гол стал первым на чемпионате мира-2026. Всего на турнире он провел восемь матчей, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Таким образом, дебютный и единственный гол Феррана Торреса на этом турнире стал для него идеальным по значению — именно он принёс Испании победу в финале и звание чемпиона мира.

Также был назван лучший футболист чемпионата мира-2026.