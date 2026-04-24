Английский Брентфорд изучает возможность подписания форварда Динамо Матвея Пономаренко, рассматривая украинца как одного из кандидатов на замену Игорю Тиаго, если бразильский нападающий покинет команду. Об этом сообщает TEAMtalk. Лондонский клуб, известный своей внимательной селекционной работой и ставкой на перспективных футболистов, серьезно заинтересован в 20-летнем нападающем киевлян и продолжает следить за его прогрессом.

По информации источника, Брентфорд не просто включил Пономаренко в длинный список потенциальных новичков, а действительно рассматривает его как реальный вариант для усиления атакующей линии. В клубе видят в украинском форварде игрока с хорошими перспективами развития, который может органично вписаться в модель команды в случае кадровых изменений в нападении. Особенно актуальным этот вопрос становится на фоне интереса к Игорю Тиаго со стороны других представителей английского футбола.

Сообщается, что 24-летний бразилец привлек внимание сразу нескольких амбициозных клубов АПЛ. Среди тех, кому приписывают интерес к нападающему, называют Челси, Тоттенхэм, Ньюкасл и Манчестер Сити. Такой спрос не выглядит случайным, ведь в этом сезоне Тиаго демонстрирует очень высокую результативность. В составе Брентфорда он забил 24 мяча в 35 матчах во всех турнирах, что сделало его одним из самых заметных игроков команды и существенно повысило его трансферную привлекательность.

На фоне возможной потери одного из ключевых нападающих Брентфорд активно анализирует доступные варианты для усиления, и Матвей Пономаренко входит в число футболистов, за которыми клуб следит особенно внимательно. В то же время интерес к молодому украинцу не ограничивается лишь одной командой. По данным источника, представитель АПЛ Брайтон также рассматривает возможность приглашения Пономаренко.

Интерес к форварду Динамо прослеживается и со стороны других европейских команд. Ранее испанское издание AS сообщало, что за развитием Пономаренко внимательно наблюдают Боруссия Дортмунд и Лейпциг. Кроме того, по информации источника, интерес к нападающему проявляли и другие клубы из Испании, Англии и Франции.

Действующий контракт Пономаренко с Динамо действует до декабря 2028 года, что дает киевскому клубу сильную переговорную позицию в случае реального выхода потенциальных покупателей на предметные переговоры. По оценке TEAMtalk, возможный трансфер украинского нападающего может обойтись примерно в 25 миллионов евро. Вместе с тем, источник подчеркивает, что эта сумма не является окончательной, и ближе к открытию летнего трансферного окна стоимость футболиста может возрасти, особенно если конкуренция за него усилится.

В текущем сезоне 20-летний форвард провел 19 матчей за первую команду Динамо, в которых отметился 13 забитыми мячами. Такая статистика очень убедительна для молодого нападающего и объясняет, почему к нему приковано внимание скаутов из-за рубежа. Кроме того, Пономаренко уже успел дебютировать за сборную Украины, что также добавляет ему веса в глазах потенциальных покупателей.