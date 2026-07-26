Сергей Разумовский

Украинский вингер Сандерленда Тимур Тютеров отличился голом в контрольном матче против Ливерпуля. Команды встретились в рамках Летней серии во время подготовки к новому сезону английской Премьер-Лиги.

21-летний футболист начал матч на скамейке запасных, однако после перерыва вышел на поле и очень быстро повлиял на ход встречи. Уже через три минуты после появления украинца на поле Сандерленд забил второй гол.

Тютеров получил передачу от Джейдона Джонса, ворвался в нужную зону и уверенно завершил атаку точным ударом. Его гол позволил Сандерленду выйти вперед в счете — 2:1.

Тем не менее, удержать преимущество команда украинца не смогла. Во второй половине встречи Ливерпуль перехватил инициативу и забил три мяча. В итоге мерсисайдцы одержали победу со счетом 4:2.

Контрольный матч

Ливерпуль – Сандерленд 4:2

Голы: Моррисон, 13, Собослаи, 56, Кьеза, 72, Кумас, 85 – Ле Фе, 28, Тютеров, 49

The pass from Jaydon Jones, the finish from Timur Tutierov 👏💫 pic.twitter.com/7uLWh22I61 — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) July 25, 2026

Для Тимура Тютерова этот гол стал вторым подряд результативным выступлением в рамках предсезонной подготовки. В предыдущем товарищеском матче украинец также забил, на этот раз поразив ворота Йорка.

Удачный отрезок подготовки позволил Тютерову привлечь к себе дополнительное внимание тренерского штаба Сандерленда. В начале текущей недели английский клуб также объявил о продлении контракта с украинским вингером. Новый договор рассчитан до лета 2028 года.

В прошлом сезоне Тютеров начинал в составе молодежной команды Сандерленда U21. Зимой он отправился в аренду в Эксетер Сити, который выступает в английской Лиге 1. За эту команду украинец провел 17 матчей, забил три гола и записал на свой счет одну результативную передачу.