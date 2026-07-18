Сергей Разумовский

Украинский вингер Сандерленда Тимур Тютеров отметился забитым мячом в товарищеском матче против Йорк Сити.

21-летний футболист вышел на поле в составе английской команды и сумел записать свое имя в протокол еще до перерыва. Тютеров забил на 43-й минуте встречи, нанеся результативный удар из-за пределов штрафной площадки. Его гол стал одним из пяти мячей Сандерленда в этом контрольном матче.

How about that from Timur Tutierov!



Pick that out 🤩 pic.twitter.com/e0ABzcvgKF — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) July 18, 2026

Матч завершился уверенной победой Сандерленда со счетом 5:1. Команда имела заметное преимущество над соперником и еще в первом тайме фактически решила судьбу игры. Уже на 7-й минуте счёт открыл Энцо Ле Фе, после чего на 37-й минуте преимущество увеличил Крис Ригг. Вскоре отличился и Тютеров, а перед самым перерывом Ле Фе оформил дубль, забив свой второй мяч в матче на 44-й минуте.

После перерыва Йорк Сити сумел ответить голом Олли на 55-й минуте, однако почти сразу Сандерленд восстановил комфортное преимущество. На 57-й минуте окончательный счет установил Проктор.

Для Тютерова этот гол стал важным эпизодом в подготовительный период перед новым сезоном. Украинский вингер старается проявить себя в составе Сандерленда после арендного периода в Эксетер. Вторую часть прошлого сезона он провел именно в этой команде, которая выступает в третьем дивизионе английского футбола. За Эксетер украинец сыграл 17 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

Контрольный матч

Йорк – Сандерленд 1:5

Голы: Олли, 55 – Ле Фе, 7, 44, Ригг, 37, Тютеров, 43, Проктор, 57

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