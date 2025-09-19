Полузащитник Оболони Максим Чех в интервью сайту Sport.ua рассказал о непростом матче с Динамо (2:2) и спорном эпизоде на последних секундах поединка.

«Конечно, на Динамо не нужно даже настраиваться, потому что мы понимали, как нам нужно было против них играть.

Как только мы сравняли счет, сразу же пропустили второй мяч. Поэтому мы уже думали, как снова догнать соперника. Но было ощущение, что мы можем выровнять игру, поскольку Динамо не реализовало несколько своих моментов, и я подумал, что свою возможность мы найдем. Слава Богу, что мы получили шанс и реализовали его.

Спорный эпизод на последних секундах? На мой взгляд, судья должен был дать возможность доиграть этот эпизод, а уже потом свистеть».