Полесье рассматривало вариант с трансфером вратаря Оболони
17 минут назад
Денис Марченко / Фото - ФК Оболонь
Полесье было заинтересовано в приглашении 18-летнего кипера Оболони Дениса Марченко, сообщает SportArena.
После вылета житомирян из Лиги конференций было принято решение усилить вратарскую линию, сделав ставку на Георгия Бущана.
Ранее сообщалось, что в услугах Марченко были заинтересованы Металлист 1925 и Слован Братислава.
В настоящее время Марченко проходит восстановление после перелома руки, из-за которого пропустит ЧМ-2025 (U-20).
