около 1 часа назад
Президент Оболони Александр Слободян решил премировать игроков столичного клуба за ничью против Динамо (2:2) в рамках 5 тура УПЛ, как за победу.
Функционера чрезвычайно возмутил эпизод на заключительных секундах матча, когда арбитр Денис Шурман зафиксировал фол при потенциальном выходе на ворота Динамо в матче пятого тура УПЛ (2:2), что в теории могло принести победу «пивоварам».
Спасибо за игру, мужество, характер, мастерство, волю к победе. Можно много эпитетов давать. Судья украл. Денис должен был забить третий. Поскольку судья украл, я компенсирую за выигрыш, - сказал президент Оболони.
Оболонь с восемью баллами идет пятой в турнирной таблице УПЛ.
22 сентября «пивовары» сыграют следующий матч в чемпионате Украины против Карпат (13:00).
