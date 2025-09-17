Голкипер Оболони Назарий Федоривский, как в лагере пивоваров восприняли уход тренера Сергея Шищенко в первую лигу Буковину. Его слова приводит Tribuna.

Команда восприняла скорее негативно, потому что у нас был классный результат в прошлом сезоне, мы в течение второго круга набрали довольно много очков. И в первом круге так же: после того, как у нас был всего один балл – мы закончили первый круг с четырнадцатью, и у нас были классные шансы остаться в УПЛ.

В течение второго круга нам удалось это сделать, и была какая-то нотка позитива, что с нами такой тренерский штаб и у нас такая классная, качественная команда. Но после того, как узнали об этой новости – вынуждены были смириться, - рассказал Федоровский.