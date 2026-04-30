Защитник Полесья Сергей Чоботенко в эфире программы «Футбольный диван» поделился мыслями о роли вице-президента клуба и чемпиона мира по боксу Александра Усика в жизни команды и объяснил, как визиты известного спортсмена влияют на атмосферу в коллективе.

Александр всегда мотивирует команду, он всегда, когда приезжает, может какое-то видео показать или какую-то мотивирующую историю рассказать, о себе может рассказать, как он тренируется, как готовился к какому-то поединку. Его приезд – это всегда мотивация. Если он не на поле – вот он на сборах был, вне поля, мы там играли игру, он всегда что-то кричит. 70-я минута: «Ребята, давайте, 10-й раунд!» – типа того.

Дебют за клуб? Ты же видишь, что у него сейчас такой период был, когда у него топ-поединки были, и распыляться ещё и на Полесье... У него есть своя карьера – это мировой масштаб. Где-то рисковать, выходить на поле – не считаю это целесообразным.

Но когда он вышел [в товарищеском матче] с Ванкувером – так суеты немного навёл. Думаю, защитники немного опасались сближаться с ним. Он с нами проводил некоторые тренировки. Он всегда отдаётся на полную, всё, что может делать, делает