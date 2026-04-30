Денис Седашов

Американский видеоблогер и боксер Джейк Пол (12-2, 7 KO) подтвердил свое намерение выйти на ринг против абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО). По словам американца, стороны уже обсуждают возможность проведения такого поединка в ближайшие два года. Слова приводит VRINGE.

Пол предположил, что в классическом боксе у него не будет шансов, поэтому рассматривает вариант встречи по правилам ММА, где надеется на свои навыки борьбы.

Даты у нас пока что нет. Но этот бой определенно в наших планах. Он хочет это сделать. Его команда хочет это сделать. Я хочу это сделать. Моя команда хочет это сделать. Так что… Посмотрим, что из этого выйдет в течение ближайших 24 месяцев. Но я думаю, это будет очень захватывающе. Он [Усик], скорее всего, убьет меня в самом начале схватки. Думаю, он просто перекусит мной (смеется). Я не знаю… Этот парень просто другой. Считаю его величайшим боксером этой эпохи. И если проведу с ним бой по правилам ММА, то мой единственный шанс — быстрее перевести противостояние в партер и задушить. Не собираюсь идти с ним в обмен ударами. Но на сам вызов подписываюсь. Джейк Пол

