Игрок Полесья продолжит карьеру в Польше
Известны детали трудового договора
Защитник житомирского Полесья Данило Бескоровайный стал игроком польской Лехии. Футболист подписал контракт до 30 июня 2029 года. Сумма трансфера не разглашается.
27-летний Бескоровайный ранее играл за такие клубы, как Кривбасс и Волынь, имеет опыт выступлений в чемпионатах Словакии, Казахстана и Азербайджана.
В июле 2024 года футболист присоединился к Полесью, в составе которого провел десять матчей и забил один гол.
Отметим, что главным тренером Лехии является украинец Владислав Лупашко.
Команда из Гданьска после четырех туров имеет в своем активе лишь одно очко и занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице польского Дивизиона 1.
В следующем туре гданьская команда дома примет Погонь Седльце. Поединок запланирован на 21 августа. Начало игры в 21:30 по киевскому времени.