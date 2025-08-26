Игрок сборной США сменил одну Боруссию на другую
Все детали перехода
около 2 часов назад
Фото - Боруссия М
Боруссия М подписала контракт с Джованни Рейной из Боруссии Дортмунд, сообщает официальный сайт клуба.
22-летний хавбек сборной США подписал контракт, который будет действовать до 30 июня 2028 года.
По данным Transfermarkt, сделка обошлась Гладбаху в 4 миллиона евро.
Сын известного в прошлом футболиста Клаудио Рейны находился в системе дортмундской Боруссии с 2019 по 2025 год. Провел 147 матчей во всех турнирах: 19 голов, 18 ассистов. Вторую половину сезона 2023/24 Рейна провел на правах аренды в Ноттингем Форест (10 матчей, 1 ассист).
