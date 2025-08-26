Павел Василенко

Футбольная Европа получила громкую новость: многолетний игрок мадридского Реала Лукас Васкес неожиданно меняет Испанию на Германию. Его новым клубом станет Байер Леверкузен.

После ухода Джереми Фримпонга в Ливерпуль «аптекари» искали достойную замену на правый фланг обороны. Несколько основных трансферных целей сорвались, и тогда Эрик тен Хаг решил действовать нестандартно. По информации Фабрицио Романо, наставник Байера лично вышел на контакт с Васкесом.

34-летний испанец был без клуба с июля, когда истёк его контракт с Реалом. Казалось, что защитник останется в Испании, но судьба приготовила иной сценарий. Уже пройдя медицинское обследование, он согласовал условия контракта с немецким клубом и подпишет соглашение в ближайшее время.

Это станет первым международным вызовом в карьере Васкеса. До этого он всю жизнь провел в составе «сливочных», за исключением короткой аренды в Эспаньоле. По данным Transfermarkt, его нынешняя рыночная стоимость оценивается в 3 миллиона евро.