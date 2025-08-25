Главный тренер Баварии Венсан Компані подвел итоги матча 1 тура Бундеслиги против Лейпцига (6:0). Его слова приводит сайт Бундеслиги.

Надеюсь, болельщикам понравилась наша энергичная игра, которая приносит радость — именно для этого мы и играем в футбол. Мы провели очень хороший стартовый матч на «Альянц Арене», сегодня всё прошло идеально.

На этой неделе было много проблем, но мы ответили на поле. У нас есть фундамент, основа, и это важно. Концепция на этот сезон только одна: мы всегда хотим побеждать, — сказал тренер Баварии.