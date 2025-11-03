Игрок сборной Украины ненадолго задержался в плей-офф MLS
Сваток и его Остин выбыли на ранней стадии
около 1 часа назад
Минувшей ночью состоялись матчи 1/8 финала плей-офф МЛС. Трое наших легионеров по итогам регулярного сезона получили шанс побороться за главный трофей сезона.
Коротким путь оказался для Остина Александра Сватка. Команда украинского центрбека вылетела от Лос-Анджелеса другого украинца Артема Смолякова. Калифорнийцам хватило двух матчей, чтобы выйти в четвертьфинал.
Другой сборник Украины Евгений Чеберко с скамейки запасных наблюдал, как его Коламбус выиграл второй матч серии у Цинциннати. 8 ноября в этой паре определится обладатель путевки в следующий раунд плей-офф.
МЛС. 1/8 финала
Остин - Лос-Анджелес 1:4 (0:2 в серии)
Голы: Перейра, 45+6 (с пенальти) - Сон, 21, Буанга, 25, 44, Эбобиссе, 90+3
Коламбус – Цинциннати 4:0
Голы: Арфстен, 33, Шамбост, 41, Эррера, 65, Рассел-Роу, 69
