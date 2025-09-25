Павел Василенко

Лионель Месси продолжает свое шоу в МЛС. В выездном матче против Нью-Йорк Сити аргентинец оформил дубль, отдал голевой пас и помог Интер Майами разгромить соперника со счетом 4:0.

Первый гол Интер забил на 43-й минуте – после точного паса Месси Балтазар Родригес открыл счет.

На 74-й минуте Лео сам вышел на ударную позицию после передачи Серхио Бускетса и удвоил преимущество.

На 83-й минуте отличился Луис Суарес, а еще через три минуты Месси поставил эффектную точку, пройдя защиту и пробив в дальний угол.

Этот дубль стал для Месси восьмым в сезоне МЛС. На его счету уже 24 гола и 11 ассистов, а Интер Майами официально гарантировал себе место в плей-офф.