В матче 20-го тура Бундеслиги Боруссия Дортмунд на своем поле принимала Хайденхайм. Аутсайдер чемпионата навязал фавориту серьезную борьбу и сохранял шансы на очки до финального свистка.

На 44-й минуте после подачи с углового мяч был выбит защитником гостей, однако Вальдемар Антон ударом с отскока открыл счет. Но на 5-й добавленной к первой половине минуте Юлиан Нихус, сыграв на добивании после рикошета от защитника, восстановил равновесие.

Сразу после перерыва Хайденхайм вышел вперед: Нихус мощно пробил издалека и оформил дубль.

На 68-й минуте Серу Гирасси реализовал пенальти, а уже в следующей атаке нападающий Боруссии после передачи Максимилиана Байера забил свой второй мяч в игре. В конце встречи Гирасси еще раз подошел к 11-метровой отметке, но на этот раз промахнулся.

Победа позволила Боруссии закрепиться на втором месте турнирной таблицы с отставанием в шесть очков от Баварии. Хайденхайм остается на последней позиции.

Германия. Бундеслига. 20-й тур

Боруссия Дортмунд – Хайденхайм 3:2 (Антон 44, Гирасси 68 (пен.), 70 – Нихус 45+5, 48)