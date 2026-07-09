Сергей Разумовский

Оболонь может усилить фланг атаки ещё одним новичком перед началом нового сезона. Киевский клуб просматривает 23-летнего вингера Джилиндо Безгубченко, который в прошлой кампании выступал за Чернигов.

По информации «ТаТоТаке», футболист уже находится в расположении пивоваров и имеет шанс убедить тренерский штаб в своей готовности помочь команде. В настоящее время Безгубченко находится в статусе свободного агента, поэтому Оболонь может подписать его без необходимости выплачивать компенсацию другому клубу.

Последний сезон вингер провёл в составе ФК Чернигов, где имел стабильную игровую практику. В футболке черниговской команды Безгубченко сыграл 36 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Такие показатели позволили ему привлечь внимание клубов более высокого уровня.

Для Оболони позиция вингера остаётся одной из тех, которые требуют усиления. Киевский клуб уже работает над расширением вариативности в атаке, а приглашение Артёма Шулянского из Александрии, вероятно, не станет единственным шагом в этом направлении. Руководство пивоваров и тренерский штаб рассматривают возможность добавить ещё одного флангового игрока, который сможет усилить конкуренцию и предоставить команде больше скорости и остроты впереди.

Безгубченко может быть интересным вариантом для Оболони с учётом его возраста, статуса свободного агента и опыта выступлений на профессиональном уровне. Кроме того, он уже имеет опыт участия в важных матчах Кубка Украины, ведь Чернигов в прошлом сезоне сумел дойти до финала турнира.

В решающем поединке Кубка Украины Чернигов встречался с Динамо и уступил киевскому гранду со счётом 1:3. Несмотря на поражение в финале, сам выход черниговского клуба на эту стадию стал одним из заметных достижений прошлой кампании.

По данным портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость Джилиндо Безгубченко составляет 150 тысяч евро. Если вингер успешно проявит себя на просмотре, Оболонь может предложить ему контракт и получить ещё одного игрока для ротации на флангах атаки.