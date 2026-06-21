Сергей Разумовский

Эквадор и Кюрасао не выявили сильнейшего в матче второго тура группового этапа чемпионата мира, сыграв вничью 0:0 на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити.

Гости сумели устоять под давлением соперника благодаря надёжной игре в обороне и блестящим действиям вратаря Элоя Рома. Во втором тайме Эквадор ещё больше усилил атакующий натиск, однако оборона Кюрасао выдержала все атаки.

Главным героем встречи стал именно Ром, который совершил 15 сейвов. Это новый рекорд чемпионатов мира по количеству отражённых ударов в основное время. Для Кюрасао эта ничья стала исторической — команда впервые в своей истории заработала очко на чемпионате мира.

В третьем туре Эквадор сыграет против Германии, а Кюрасао встретится с Кот-д'Ивуаром.