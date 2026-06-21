Павел Василенко

Эквадор и Кюрасао поделили очки на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити во втором туре группового этапа чемпионата мира, сыграв 0:0.

С начала матча Эквадор начал агрессивно, и перед воротами Кюрасао было много голевых моментов. Однако защита гостей во главе с вратарем Элойем Ромом смогла выдержать все атаки.

Во втором тайме Эквадор перешел на еще более атакующую стратегию. Это настоящее чудо, что Кюрасао пережил все и в итоге даже завоевал очко — первое на чемпионатах мира в своей истории.

Героем матча стал вратарь Ром, который отбил 15 ударов.

Обe команды имеют по одному очку после двух туров и им нужна как минимум победа в последнем раунде, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф. Германия уже обеспечила себе место в 1/16 финала из этой группы, имея шесть очков, тогда как Кот-д'Ивуар имеет три очка.

В третьем туре встретятся Эквадор и Германия, а также Кот-д'Ивуар и Кюрасао.

ЧМ-2026, 2-й тур

Группа Е

Эквадор – Кюрасао – 0:0