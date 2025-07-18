Вингер Шахтера Алиссон Сантана рассказал об авторитете нового главного тренера Арды Турана в раздевалке. Также бразилец высказался относительно успешного начала квалификации Лиги Европы.

Безусловно, за плечами Турана – величественная карьера. Он играл на высшем уровне за лучшие клубы планеты. Его путь заслуживает большого уважения, и он – человек, который имеет максимальный авторитет в раздевалке. За короткий период его пребывания в клубе мы смогли почерпнуть от него много полезных знаний.

У Турана есть системное видение команды, понимание игры в силу его космического опыта, который он также пытается передать нам, интегрирует в нашу игровую модель. У нас большие ожидания. Надеемся на положительный результат по итогам сезона. Бодрый старт в квалификации дарит нам надежды, вдохновляет на достижение командных целей. Арда Туран со своими знаниями очень облегчает нашу адаптацию к его стилю, – заявил Алиссон в интервью «Футболу 24».