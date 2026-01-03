Игроки Милана услышали оценку Аллегри за первый матч в 2026 году
Успешное путешествие на Сардинию
около 2 часов назад
Главный тренер Милана Массимилиано Аллегри подвел итоги стартового матча 18 тура Серии А против Кальяри (1:0). Его слова приводит TuttomercatoWEB.
Мы не очень хорошо начали; мы были вялыми в течение первых 35 минут, а Кальяри атаковал. Еще многое нужно улучшать; нам нужно понимать игру и хорошо использовать моменты.
Кальяри сыграл хороший матч. Они создали нам некоторые проблемы, особенно в первом тайме. Мы улучшили игру во втором тайме, но Кальяри - хорошая команда, и я должен поздравить Пизакане, - объяснил Аллегри.
Милан набрал 38 очков и единолично возглавил турнирную таблицу. Однако у Интера (36) еще есть матч в запасе. 8 января команда Аллегри дома примет Дженоа Руслана Малиновского (21:45).
Обзор матча будет доступен на странице события Кальяри – Милан.