Сергей Разумовский

В 18-м туре итальянской Серии А Милан на выезде минимально одолел Кальяри со счетом 1:0.

После осторожного первого тайма, где команды больше боролись за контроль и не доводили атаки до явных моментов, решающий эпизод произошел сразу после перерыва. На 50-й минуте Рафаэл Леау отметился голом, который и принес гостям победу.

В дальнейшем Кальяри пытался отыграться и добавил в давлении, однако Милан удержал результат до финального свистка. Отдельным событием встречи стал дебют за россонери нападающего сборной Германии Никласа Фюллкруга, который появился на поле во второй половине второго тайма.

Милан набрал 38 очков и единолично возглавил турнирную таблицу. Однако у Интера (36) еще есть матч в запасе.

Серия А, 18-й тур

Кальяри – Милан 0:1

Гол: Леау, 50

Кальяри: Каприле, Дзаппа, Родригес, Луперто, Палестра, Адопо, Маццителли (Кавуоти 83), Праті (Борреллі 61), Оберт (Идрисси 61), С. Эспозито (Гаетано 66), Килишсой (Паволетті 83)

Милан: Меньян, Де Винтер, Томори, Бартезаги, Салемакерс, Модрич, Фофана (Риччи 69), Рабио, Эступиньян (Габбия 79), Лофтус-Чик (Пулишич 79), Леау (Фюллкруг 69)

Предупреждения: Идрисси 83, Пальстра 90+2 – Салемакерс 90+2

Обзор матча будет доступен на странице события Кальяри – Милан.