Сергей Разумовский

УЕФА определил судейские бригады на оба матча противостояния между Динамо и ПАОК во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

Первый матч состоится 23 июля и начнется в 20:00. На этой встрече будет работать датская бригада арбитров. Главным судьей назначен Санди Путрос.

Его ассистентами будут Дениз Юрдакул и Эсад Деронич. Обязанности четвертого арбитра выполнит Айдын Услу. За систему VAR будет отвечать Йонас Хансен, а его ассистентом станет Михаэль Тюкгор.

Ответный матч между Динамо и ПАОК запланирован на 30 июля. Начало игры — в 20:45. Эту встречу обслужит польская судейская бригада во главе с Дамяном Сильвестшаком.

Ассистентами главного арбитра будут Павел Сокольницкий и Адам Карасевич. Четвертым арбитром назначен Дамян Кос. Арбитром VAR будет Петр Ласик, а ассистентом арбитра VAR — Корнель Пашкевич.

Таким образом, оба матча второго квалификационного раунда Лиги Европы получили полный состав судейских бригад, включая арбитров VAR.

Напомним, Украина обошла Австрию в таблице коэффициентов УЕФА после матча Динамо.