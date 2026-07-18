Именно они будут судить матчи между Динамо и ПАОК. УЕФА принял решение
Назначена бригада арбитров на обе игры квалификации Лиги Европы
около 2 часов назадПодписаться в
УЕФА определил судейские бригады на оба матча противостояния между Динамо и ПАОК во втором квалификационном раунде Лиги Европы.
Первый матч состоится 23 июля и начнется в 20:00. На этой встрече будет работать датская бригада арбитров. Главным судьей назначен Санди Путрос.
Его ассистентами будут Дениз Юрдакул и Эсад Деронич. Обязанности четвертого арбитра выполнит Айдын Услу. За систему VAR будет отвечать Йонас Хансен, а его ассистентом станет Михаэль Тюкгор.
Ответный матч между Динамо и ПАОК запланирован на 30 июля. Начало игры — в 20:45. Эту встречу обслужит польская судейская бригада во главе с Дамяном Сильвестшаком.
Ассистентами главного арбитра будут Павел Сокольницкий и Адам Карасевич. Четвертым арбитром назначен Дамян Кос. Арбитром VAR будет Петр Ласик, а ассистентом арбитра VAR — Корнель Пашкевич.
Таким образом, оба матча второго квалификационного раунда Лиги Европы получили полный состав судейских бригад, включая арбитров VAR.
Напомним, Украина обошла Австрию в таблице коэффициентов УЕФА после матча Динамо.