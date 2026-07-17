Павел Василенко

Киевское Динамо в ответном матче первого раунда квалификации Лиги Европы на выезде в серии пенальти одержало победу над румынским клубом Университатя Клуж (0:0, по пенальти – 4:2). Далее Динамо встретится с греческим ПАОКом. Копилка Украины пополнилась на 0.125 балла.

Таким образом, Украина опередила Австрию и находится на 21-й позиции (23.462).

Топ-30 таблицы коэффициентов УЕФА

Украина представлена 4 клубами в еврокубках нового сезона. Во втором раунде квалификации Лиги конференций (23 и 30 июля) черкасский ЛНЗ сыграет против бельгийского клуба Гент, а житомирское Полесье встретится с клубом Копенгаген из Дании.

Шахтер имеет прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов.