Ингулец заявил сына Поворознюка после четырехлетнего перерыва в карьере
В последний раз нападающий играл за команду U-17 в 2021 году
около 2 часов назад
Нападающий Александр Поворознюк стал игроком основного состава "Ингульца". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Поздравляем Александра Поворознюка с присоединением к Ингулецу. Пусть каждый матч станет шагом к великой футбольной истории!
18-летний футболист является сыном президента клуба Александра Поворознюка. В посте, посвященном представлению новичка, указано, что он перешел из команды U-17. Однако в сети пользователей удивило то, что форвард не подходил к ней по возрасту.
По информации Transfermarkt, в последний раз за нее юный футболист играл летом 2021 года, после чего имелся перерыв в карьере. Сведений в сети о выступлениях за юношеские команды "Ингульца" или другого клуба с тех пор нет.
14 августа Поворознюку-младшему исполнится 19 лет. Его позиция указана как центральный нападающий. Футболист также имеет «гренадерский» рост в 185 сантиметров.
Ранее стало известно о смерти старшего сына президента "Ингульца" Виталия.