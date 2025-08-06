Сергей Стаднюк

Нападающий Александр Поворознюк стал игроком основного состава "Ингульца". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Поздравляем Александра Поворознюка с присоединением к Ингулецу. Пусть каждый матч станет шагом к великой футбольной истории! ФК Ингулец

18-летний футболист является сыном президента клуба Александра Поворознюка. В посте, посвященном представлению новичка, указано, что он перешел из команды U-17. Однако в сети пользователей удивило то, что форвард не подходил к ней по возрасту.

По информации Transfermarkt, в последний раз за нее юный футболист играл летом 2021 года, после чего имелся перерыв в карьере. Сведений в сети о выступлениях за юношеские команды "Ингульца" или другого клуба с тех пор нет.

14 августа Поворознюку-младшему исполнится 19 лет. Его позиция указана как центральный нападающий. Футболист также имеет «гренадерский» рост в 185 сантиметров.

Ранее стало известно о смерти старшего сына президента "Ингульца" Виталия.